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13:03, 6 января 2025Силовые структуры

По факту избиения гимнасток во Владимире возбудили уголовное дело

Во Владимире следователи возбудили дело по факту избиения гимнасток в СШОР
Варвара Митина (редактор)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Во Владимире следователи возбудили уголовное дело по факту избиения тренером по художественной гимнастике нескольких воспитанниц в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) №5. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владислав Луньков.

По его словам, срок расследования составляет два месяца, однако, вероятнее всего, он будет продлен.

Ранее в сети распространили ролик, на котором мать одной из гимнасток говорит, что после одной из тренировок ее дочь вернулась домой с разбитыми губами. Девочка призналась, что тренер применяла к ней физическое насилие. Потом Луньков добавил аудиозапись тренировки в СШОР №5, на которой слышно, как тренер нецензурно обращается к юной воспитаннице и кричит на нее.

После этого глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

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