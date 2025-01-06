Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире

Бастрыкин поручил СК возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера по художественной гимнастике в отношении нескольких воспитанниц. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Ранее в СМИ появилось обращение жительницы Владимира, в котором она говорит, что тренер регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь. Мать одной из гимнасток сообщила, что после одной из тренировок ее дочь вернулась домой с разбитыми губами. Девочка призналась, что тренер применяла к ней физическое насилие.

По факту жестокого обращения следственными органами СК РФ по Владимирской области организована процессуальная проверка.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы подростками в Крыму. По данным следствия, ЧП произошло на пляже в городе Щелкино. Следователи начали проверку после того, как в Telegram-каналах появилось видео, на котором группа подростков избивают сверстницу.