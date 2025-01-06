Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:58, 6 января 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире

Бастрыкин поручил СК возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера по художественной гимнастике в отношении нескольких воспитанниц. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Ранее в СМИ появилось обращение жительницы Владимира, в котором она говорит, что тренер регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь. Мать одной из гимнасток сообщила, что после одной из тренировок ее дочь вернулась домой с разбитыми губами. Девочка призналась, что тренер применяла к ней физическое насилие.

По факту жестокого обращения следственными органами СК РФ по Владимирской области организована процессуальная проверка.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы подростками в Крыму. По данным следствия, ЧП произошло на пляже в городе Щелкино. Следователи начали проверку после того, как в Telegram-каналах появилось видео, на котором группа подростков избивают сверстницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил отказ провести интервью на русском языке

      Экс-военный ВСУ рассказал об отказе убивать российского солдата

      Попавший в плен боец ВСУ рассказал о судьбе сослуживцев

      Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы ВСУ в Курской области

      Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения гимнасток во Владимире

      На Западе сделали предупреждение Трампу по Украине

      В Сирии пообещали повысить зарплаты на 400 процентов

      Зеленский рассказал о не дошедших до Украины деньгах от США

      Экс-замглавы МИД Молдавии предрек скорую эскалацию в Приднестровье

      Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше