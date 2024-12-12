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11:47, 12 декабря 2024Силовые структуры

Глава СК России поручил возбудить дело из-за избиения школьницы в Крыму

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения в Крыму школьницы подростками
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьницы подростками в Крыму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре СК России.

Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, ЧП произошло на пляже в городе Щелкино. Следователи начали проверку после того, как в Telegram-каналах появилось видео, на котором группа подростков избивают сверстницу.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало общение пострадавшей с мальчиком, что не понравилось другим девочкам. Как стало известно, бывшая подруга потерпевшей заманила ее на пляж, где уже находилась агрессивно настроенная толпа.

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