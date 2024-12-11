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15:58, 11 декабря 2024Россия

Российские подростки заманили школьницу на пляж, избили и сняли на видео

В Крыму подростки толпой избили школьницу и сняли это на видео
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В крымском городе Щелкино толпа подростков избила школьницу, которая приехала в гости к друзьям семьи. Происходящее нападавшие сняли на видео, которое опубликовал «Mash на волне» в Telegram.

По информации издания, причиной конфликта стало общение пострадавшей с мальчиком, что не понравилось другим девочкам. Как стало известно, бывшая подруга жертвы заманила ее на пляж, где уже находилась агрессивно настроенная толпа.

На кадрах видно, как девочку таскают за волосы, плюют ей на голову и, сопровождая все обилием мата, пытаются заставить встать на колени. Затем несколько человек начинают бить школьницу под громкий смех остальных присутствующих подростков и крики: «Давай! Давай!».

Как пишет канал, пострадавшая девочка не стала рассказывать о происходящем родителям, однако снятое нападавшими видео оказалось в сети и попало к правоохранителям. В результате были установлены личности нескольких избивавших школьницу подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее в Волчанске Свердловской области 12-летнюю шестиклассницу избили в туалете школы после того, как она рассказала родителям, что старшие дети делились друг с другом сигаретами. Чтобы отомстить раскрывшей их секрет девочке, две ученицы седьмого и девятого класса подловили жертву в углу туалета. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

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