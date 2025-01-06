По факту пожара в Кировской области возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после смертельного пожара в поселке Кильмезь Кировской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели местных жителей в результате пожара в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщает Следственное управление Следственного Комитета по региону в Telegram.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ведомстве уточнили, что после локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти из огня, они были эвакуированы с места происшествия.

Ранее сообщалось, что пожарные МЧС России обнаружили при разборе конструкций на месте происшествия тело восьмого погибшего. В СК по Кировской области отметили, что точное количество погибших в результате пожара устанавливается.