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00:26, 6 января 2025Россия

Тело еще одного погибшего обнаружили на месте пожара в Кировской области

МЧС: количество погибших при пожаре в Кировской области возросло до восьми
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС России / Telegram

В Кировской области число погибших при пожаре в жилом доме выросло до восьми. Как сообщило МЧС России в Telegram, при разборе конструкций на месте происшествия обнаружено тело еще одного погибшего.

Возгорание к данному моменту полностью ликвидировано. Участие в тушении пожара на 480 квадратных метрах принимали 46 специалистов и 14 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в доме в поселке Кильмезь в Кировской области произошел 5 января. Как рассказали местные жители, старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых. В нем содержали в том числе лежачих пенсионеров.

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