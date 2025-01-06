Тело еще одного погибшего обнаружили на месте пожара в Кировской области

МЧС: количество погибших при пожаре в Кировской области возросло до восьми

В Кировской области число погибших при пожаре в жилом доме выросло до восьми. Как сообщило МЧС России в Telegram, при разборе конструкций на месте происшествия обнаружено тело еще одного погибшего.

Возгорание к данному моменту полностью ликвидировано. Участие в тушении пожара на 480 квадратных метрах принимали 46 специалистов и 14 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в доме в поселке Кильмезь в Кировской области произошел 5 января. Как рассказали местные жители, старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых. В нем содержали в том числе лежачих пенсионеров.