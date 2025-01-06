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21:21, 6 января 2025Бывший СССР

Поддержку Украины международными фондами оценили

РАН: поддержка Украины международными фондами превысила $300 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Поддержка Украины международными фондами в период с 2022 по 2024 годы превысила 300 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, с которым ознакомились РИА Новости.

«Доходы Киева в 2024 году и в утвержденном бюджете на 2025 год почти вдвое ниже расходов, и бюджет страны балансируется исключительно благодаря финансовой поддержке Запада», — оценили в РАН.

Отмечается, что в последние 10-15 лет в экономике Украины произошел сдвиг от крупного бизнеса и тяжелой промышленности к малому бизнесу и сельскому хозяйству. Авторы доклада подчеркнули, что способность украинской экономики к саморазвитию практически утрачена.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европейский союз (ЕС) в скором времени может прекратить военную помощь Украине, так как запасы стран сообщества постепенно иссякают.

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