Полковник в отставке оценил значение взятия Курахово

Баранец: взятие Курахово открывает ВС России дорогу на Красноармейск

Взятие Курахово Вооруженными силами (ВС) открывает дорогу на подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом URA.RU заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

«Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — подчеркнул полковник в отставке.

Баранец оценил значение взятия Курахово для дальнейшего наступления ВС России в ДНР. Эксперт подчеркнул, что через Покровск Вооруженные силы Украины (ВСУ) доставляют боеприпасы, продовольствие, а также пополняют личный состав.

Ранее Минобороны России объяснило важность взятия Курахово. В ведомстве подчеркнули, что взятие города ускорит темпы освобождения территории ДНР.