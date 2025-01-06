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12:36, 6 января 2025Бывший СССР

Полковник в отставке оценил значение взятия Курахово

Баранец: взятие Курахово открывает ВС России дорогу на Красноармейск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Курахово Вооруженными силами (ВС) открывает дорогу на подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом URA.RU заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

«Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — подчеркнул полковник в отставке.

Баранец оценил значение взятия Курахово для дальнейшего наступления ВС России в ДНР. Эксперт подчеркнул, что через Покровск Вооруженные силы Украины (ВСУ) доставляют боеприпасы, продовольствие, а также пополняют личный состав.

Ранее Минобороны России объяснило важность взятия Курахово. В ведомстве подчеркнули, что взятие города ускорит темпы освобождения территории ДНР.

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