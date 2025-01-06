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02:09, 6 января 2025Бывший СССР

Попавший в плен боец ВСУ рассказал о судьбе сослуживцев

Попавший в плен к спецназу «Ахмат» боец ВСУ рассказал о судьбе сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал командира спецназа «АХМАТ» Алаудинова

Плененный в Курской области спецназом «Ахмат» боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о судьбе сослуживцев. Кадры допроса опубликовал командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

В частности, 41-летний Сергей Сашенко их Харьковской области сообщил, что после вторжения на территорию России из его роты в живых оставалось шесть человек. При этом как минимум трое из них получили ранения, а некоторые, допустил он, могли выйти из боя и укрыться в лесах. Весь транспорт его подразделения был сожжен Российской армией.

Также он рассказал, что был мобилизован в апреле 2023 года, дезертировал и оказался в тюрьме. Оттуда его направили на месячный курс подготовки, во время которого военнослужащие занимались «физическими упражнениями», и после этого он оказался на передовой.

В воскресенье, 5 января, ВСУ попытались провести масштабную контратаку в Курской области. Украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом противник хотел остановить наступление российских войск на курском направлении, однако был разгромлен.

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