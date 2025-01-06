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15:08, 6 января 2025Мир

Правительство Германии оценило вероятность визита Шольца в Россию до выборов

Правительство ФРГ: визит Шольца в Россию до досрочных выборов в феврале исключен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию до досрочных парламентских выборов в стране 23 февраля исключен. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Да», — ответил пресс-секретарь правительства ФРГ на вопрос о вероятности визита Шольца в Россию.

Хебештрайт оценил возможность поездки канцлера ФРГ для встречи с президентом России Владимиром Путиным до голосования 23 февраля. Он также добавил, что федеральное правительство Германии готовит судебный иск против представителя оппозиционного Христианско-демкоратического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера после его заявлений о готовящемся визите.

Ранее Шольц оценил новости о планах его встречи с Путиным. По его словам, новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда возникнет уверенность в том, что от этого будет «хоть какая-то польза».

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