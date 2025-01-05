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17:22, 5 января 2025Мир

Шольц оценил новости о планах его встречи с Путиным

Шольц: проведение встречи с Путиным вообще не рассматривалось
Вячеслав Агапов
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал новости о планах встречи с президентом России Владимиром Путиным ложью. Об этом он сказал журналистам перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Бундестага Родерих Кизеветтер поделился в соцсетях «информацией о планах Шольца встретиться с Путиным в Москве до досрочных парламентских выборов в ФРГ» в феврале. По словам политика, в марте также состоится встреча Трампа и Путина. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность грядущей встречи глав государства словами «в настоящий момент таких планов нет».

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — заявил Шольц и добавил, что возмущение словами депутата оправдано, так как проведение встречи с Путиным вообще не рассматривалось. Новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза», подчеркнул он.

Генеральный секретарь партии Маттиас Мирш в ходе предвыборного выступления назвал инцидент весьма проблемным.

«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. (...) Я потребовал от Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться», — рассказал политик.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила, что необходимы дальнейшие телефонные разговоры между Путиным и Шольцем.

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