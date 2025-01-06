Представителя посольства России вызвали в МИД Молдавии

Представитель посольства РФ вызван в МИД Молдавии после слов об энергокризисе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Татьяна Барак сообщила о вызове представителя российского посольства из-за слов об энергетическом кризисе в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По словам Барак, подобные заявления негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, а также усложняют ситуацию в регионе.

Ранее российское посольство заявило, что энергокризис в Приднестровье искусственно создан Западом и Украиной.

Дипломаты также указали на планы молдавских политиков по возможному силовому захвату расположенной на территории ПМР Молдавской ГРЭС.

