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18:21, 6 января 2025Бывший СССР

Представителя посольства России вызвали в МИД Молдавии

Представитель посольства РФ вызван в МИД Молдавии после слов об энергокризисе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Татьяна Барак сообщила о вызове представителя российского посольства из-за слов об энергетическом кризисе в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По словам Барак, подобные заявления негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, а также усложняют ситуацию в регионе.

Ранее российское посольство заявило, что энергокризис в Приднестровье искусственно создан Западом и Украиной.
Дипломаты также указали на планы молдавских политиков по возможному силовому захвату расположенной на территории ПМР Молдавской ГРЭС.

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