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18:01, 6 января 2025Бывший СССР

В МИД назвали виновников энергетического кризиса в Приднестровье

Посольство РФ в Молдавии: энергокризис в Приднестровье создан Западом и Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) создан Западом и Украиной. Об этом заявило посольство России в Молдавии в своем Telegram-канале.

«С уверенностью констатируем — ситуация на левом берегу [Днестра] искусственно создана коллективным Западом и Украиной», — подчеркнули в учреждении МИД России.

Посольство России назвало виновников энергокризиса в Приднестровье и подчеркнуло, что защита граждан страны и соотечественников является абсолютным приоритетом внешней политики. Дипломаты также указали на планы молдавских политиков по возможному силовому захвату расположенной на территории ПМР Молдавской ГРЭС.

Ранее Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в ЕС. Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от предложения молдавских госкомпаний в посреднических услугах.

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