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10:34, 6 января 2025Мир

Президентство Трампа назвали поворотным моментом в истории

Шаман Анджели назвал президентство Трампа поворотным моментом для США
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Грядущее президентство Дональда Трампа станет поротным моментом в истории США, который может привести как к процветанию государства, так и к его «вымиранию». Об этом заявил Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация», — заметил он.

6 января 2021 года состоялся штурм Капитолия сторонниками Трампа, среди которых был и Анджели. Фото «шамана» в меховой шапке с рогами стало одним из самых узнаваемых снимков с того дня. В том же году американца приговорили к тюремному заключению и штрафу, лишь в марте 2023 года он вышел на свободу.

Ранее в России поделились ожиданиями от президентства Трампа. Сенатор Григорий Карасин заметил, что в данный момент России стоит крайне внимательно следить за тем, что происходит в администрации нового главы США.

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