В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

Карасин: нужно внимательно следить за тем, что происходит в администрации Трампа

Сейчас тот самый период, когда надо внимательно следить за тем, что происходит в администрации избранного президента США Дональда Трампа, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался об ожиданиях от президентства американского лидера.

Сейчас, по-моему, тот самый период, когда надо внимательно следить за тем, что происходит в администрации Трампа, анализировать все заявления, с которыми выступает и сам президент, и его окружение Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Делать выводов пока никаких не стоит, это рано. Будем судить по реальным делам и позициям. Короче говоря, изучаем, не торопимся, делаем выводы и готовимся к серьезным разговорам», — прокомментировал Карасин.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января. Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис.

После того как Трамп объявил о своей победе, он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине.