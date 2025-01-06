Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 6 января 2025Мир

В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

Карасин: нужно внимательно следить за тем, что происходит в администрации Трампа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Сейчас тот самый период, когда надо внимательно следить за тем, что происходит в администрации избранного президента США Дональда Трампа, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался об ожиданиях от президентства американского лидера.

Сейчас, по-моему, тот самый период, когда надо внимательно следить за тем, что происходит в администрации Трампа, анализировать все заявления, с которыми выступает и сам президент, и его окружение

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Делать выводов пока никаких не стоит, это рано. Будем судить по реальным делам и позициям. Короче говоря, изучаем, не торопимся, делаем выводы и готовимся к серьезным разговорам», — прокомментировал Карасин.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января. Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис.

После того как Трамп объявил о своей победе, он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      В Брянской области сбили украинский беспилотник

      Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

      В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

      В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

      Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

      В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

      Академики назвали условия для военного разгрома Украины

      В США раскрыли детали двух прощальных речей Байдена

      Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше