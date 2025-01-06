Раскрыты зарплатные ожидания россиян на 2025 год

В 2025 году россияне в среднем ожидают зарплату в 139 тысяч рублей

В 2025 году россияне в среднем ожидают зарплату в 139 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

По данным исследования, мужчины хотят получать 157 тысяч рублей, а женщины — 123 тысячи рублей. Самые высокие зарплатные ожидания зафиксировали в индустрии красоты — 190 тысяч рублей в месяц. Далее следует IT-сфера, где соискатели рассчитывают зарабатывать около 179 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает строительный сектор, в котором хотят получать около 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главными трендами на российском рынке труда станут использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников.