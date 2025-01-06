Рогов: Россия сорвала план Великобритании по добыче лития в Донбассе

Россия сорвала план Великобритании по добыче лития в Донбассе. О провале плана Лондона заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — заверил он.

Рогов рассказал, что около года назад украинские власти «за смешные деньги» полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения, которой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.