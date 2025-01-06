Рогов: ВСУ сорвали эвакуацию жителей Малой Токмачки, взяв их в заложники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали эвакуацию жителей Малой Токмачки на ореховском направлении запорожской линии фронта, взяв их в заложники. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщает РИА Новости.

«Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остается в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российские войска были готовы предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода населения в сторону села Белогорье.

Ранее он заявил, Киев планирует предпринять провокацию против России. По его словам, украинская сторона может устроить провокацию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа или в канун заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в ФРГ.