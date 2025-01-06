Рогов сообщил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России

Рогов допустил подготовку Киевом провокации против РФ перед инаугурацией Трампа

Киев планирует предпринять провокацию против России, предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал РИА Новости, что украинская сторона может устроить провокацию перед инаугурацией избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа или в канун заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в ФРГ.

«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — сообщил он.

По словам Рогова, основной задачей провокации станет улучшение переговорных позиций Украины, а также получение новой финансовой помощи и поставок вооружений.