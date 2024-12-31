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06:50, 31 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о готовящихся на Украине провокациях с российскими боеприпасами

РИА Новости: украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом РИА Новости заявили в пророссийском подполье.

Собеседник агентства уточнил, что сотрудники спецслужб собрали осколки с целью их использования для создания фейковых сообщений о прилетах.

«Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций», — добавил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке подпольщиков. Он поведал, что в начале года подполье сообщило о «большом подразделении на новой технике, одетом с иголочки».

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