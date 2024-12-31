Подполье сообщило о готовящихся на Украине провокациях с российскими боеприпасами

РИА Новости: украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ

Спецслужбы Украины готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом РИА Новости заявили в пророссийском подполье.

Собеседник агентства уточнил, что сотрудники спецслужб собрали осколки с целью их использования для создания фейковых сообщений о прилетах.

«Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций», — добавил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке подпольщиков. Он поведал, что в начале года подполье сообщило о «большом подразделении на новой технике, одетом с иголочки».