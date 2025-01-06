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09:42, 6 января 2025Силовые структуры

Росгвардейцы приняли участие в отражении наступления ВСУ в российском регионе

В Курской области спецназ Росгвардии участвует в отражении наступления ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Пресс-служба Росгвардии

В Курской области спецназ Росгвардии принимает участие в защите региона от наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы постоянно контролируют приграничные районы Курской области. В какой-то момент они заметили и уничтожили машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. При помощи дрона-камикадзе они также нанесли удар украинскому танку.

Кадры работы операторов дронов попали на видео. На них видно, как танк движется по заснеженному полю, а потом к нему подлетает беспилотник.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили несколько танков и боевых машин пехоты ВСУ на курском направлении. Это также попало на видео.

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