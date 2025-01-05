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18:17, 5 января 2025Россия

Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры отражения атаки бронетехники ВСУ в Курской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Российская армия отразила атаки бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что российские военные уничтожили несколько танков и боевых машин пехоты ВСУ на курском направлении. В опубликованном ролике можно увидеть момент удара по цели.

Ранее на видео попала схватка на ножах между российским военнослужащим из Якутии и бойцом ВСУ при зачистке населенного пункта Трудовое. Российский солдат победил своего оппонента.

Перед этим были опубликованы кадры уничтожения украинского танка в приграничном районе Курской области. Видео разместило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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