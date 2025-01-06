Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:54, 6 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

Онколог Каприн: в Telegram появилась схема мошенничества с вакциной от рака
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

В Telegram появилась новая схема мошенничества, злоумышленники рассылают сообщения об испытании вакцины от рака. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

«Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — предупредил Каприн.

Он отметил, что участие в испытании лекарств является бесплатным. Кроме того, для приглашения на тестирование не используются мессенджеры.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новую схему, в которой фигурирует фальшивое приглашение для якобы участия в коллегии присяжных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В США раскрыли планы Украины в Курской области

      Венесуэла заявила о разрыве дипотношений с Парагваем

      На Украине заявили о готовности вступить в НАТО только с частью территорий

      Медведев поздравил россиян с Рождеством Христовым

      Азербайджан обвинил Францию в подрыве стабильности в Закавказье

      Дания сменила королевский герб из-за Трампа

      Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

      Жена погибшего поэта-песенника рассказала о его отъезде в зону СВО

      Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше