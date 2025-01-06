Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

Онколог Каприн: в Telegram появилась схема мошенничества с вакциной от рака

В Telegram появилась новая схема мошенничества, злоумышленники рассылают сообщения об испытании вакцины от рака. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

«Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — предупредил Каприн.

Он отметил, что участие в испытании лекарств является бесплатным. Кроме того, для приглашения на тестирование не используются мессенджеры.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новую схему, в которой фигурирует фальшивое приглашение для якобы участия в коллегии присяжных.