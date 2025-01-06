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01:21, 6 января 2025Россия

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

Роструд: первая рабочая неделя после новогодних праздников будет двухдневной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной. Об этом сообщили ТАСС в Роструде.

Россиянам напомнили, что они выйдут на работу в четверг и пятницу, 9 и 10 января соответственно.

Следующая сокращенная неделя в России ожидается только на майские праздники. На них в текущем году выпадет по 4 выходных дня. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В октябре 2024 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. Новогодние каникулы длятся с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.

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