Россиянам назвали самое опасное зимнее развлечение

Травматолог Сорокин: самые опасные травмы зимой получают на снегоходах

Самые опасные травмы зимой получают во время катания на снегоходах. Об этом РИА Новости сообщил ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

По словам эксперта, зима — «время переохлаждений и отморожений», а также таких травм, как ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.

Кроме того, зимой люди чаще всего получают травмы при катании на сноубордах, лыжах, санках и коньках, добавил врач.

Ранее главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что при катании на снежных и ледяных горках необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут обезопасить зимнее развлечение. В первую очередь эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах.