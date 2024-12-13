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08:47, 13 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали правила безопасного катания на зимних горках

Травматолог Григорьев: кататься зимой можно только на оборудованных склонах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

При катании на снежных и ледяных горках необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут обезопасить зимнее развлечение. Об этом россиян предупредил главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев, передает «Радио 1».

В первую очередь эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах. «Часто зимние развлечения заканчиваются детскими травмами при катаниях там, где растут деревья, стоят фонарные столбы или что-то еще. Особенно это касается таких неуправляемых средств передвижения, как ватрушки», — рассказал он.

Кроме того, необходимо выбрать удобную и нескользящую обувь. Если же ребенок ушибся, нужно вызвать скорую помощь. При потере сознания потребуется минимизировать движение пострадавшего и не переносить его на другое место до прибытия сотрудников экстренной службы.

Ранее на Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Первые четыре сеанса в будние дни можно посетить бесплатно.

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