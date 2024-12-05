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21:01, 5 декабря 2024Экономика

На Красной площади открыли ГУМ-каток

На Красной площади в Москве открыли ГУМ-каток
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-катка и ярмарки. В пятницу, 6 декабря, ледовая площадка станет доступна для всех жителей и гостей столицы, сообщает РИА Новости.

В этом году по субботам посетители катка смогут учиться игре в хоккей под руководством тренеров национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Каждое воскресенье на площадке будут присутствовать преподаватели из школы Анастасии Гребенкиной, которые помогут отточить фигурное катание и освоить несложные элементы: спирали, пробежки и вращения.

Каток продолжит работу до 9 марта 2025 года. Первые четыре утренних сеанса в будни будут бесплатными. Также можно будет попасть на новогодний сеанс, который начнется в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.

Ранее стало известно, что фигуристка Евгения Медведева откроет арт-каток в Апатитах Мурманской области. Она станет первой, кто проедет круг по площадке.

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