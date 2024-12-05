Известная фигуристка откроет каток в российском регионе

Фигуристка Евгения Медведева откроет каток в Апатитах Мурманской области

Известная фигуристка Евгения Медведева откроет арт-каток в Апатитах Мурманской области. Об этом сообщается на странице центра современного искусства «Сияние», куратора катка, в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в «Сиянии», Медведева станет первой, кто сделает круг по катку. Кроме нее, для участия в церемонии в регион приедут телеведущий Андрей Малахов и известный диджей Катя Гусева.

«Центральной темой оформления арт-катка 2024 года является двойственность: каток как зимнее отражение бассейна, расположенного напротив. Основной образ — пловец-конькобежец, соединяющий воду и лед, тепло и холод», — рассказали в «Сиянии» о концепции катка.

Отмечается, что посещение катка будет бесплатным как в день открытия, так и на протяжении всего срока работы объекта.

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