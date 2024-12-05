69-я параллель
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17:38, 5 декабря 202469-я параллель

Известная фигуристка откроет каток в российском регионе

Фигуристка Евгения Медведева откроет каток в Апатитах Мурманской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Известная фигуристка Евгения Медведева откроет арт-каток в Апатитах Мурманской области. Об этом сообщается на странице центра современного искусства «Сияние», куратора катка, в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в «Сиянии», Медведева станет первой, кто сделает круг по катку. Кроме нее, для участия в церемонии в регион приедут телеведущий Андрей Малахов и известный диджей Катя Гусева.

«Центральной темой оформления арт-катка 2024 года является двойственность: каток как зимнее отражение бассейна, расположенного напротив. Основной образ — пловец-конькобежец, соединяющий воду и лед, тепло и холод», — рассказали в «Сиянии» о концепции катка.

Отмечается, что посещение катка будет бесплатным как в день открытия, так и на протяжении всего срока работы объекта.

Ранее сообщалось, что в самом северном театре мира — Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского — выступили звезды российской сцены. На Таймыр приехали актеры Московского академического театра имени Владимира Маяковского со спектаклем «Старший сын» и актриса Московского театра имени Пушкина Александра Урсуляк с моноспектаклем «Хорошие песни».

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