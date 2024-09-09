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09:19, 9 сентября 202469-я параллель

В самом северном театре мира выступили звезды российской сцены

В Норильске стартовали «Театральные сезоны»

Фото: Сергей Лютых / «Лента.ру»

В самом северном театре мира — Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского — стартовал новый проект «Театральные сезоны», передает корреспондент «Ленты.ру».

Для его открытия на Таймыр приехали актеры Московского академического театра имени Владимира Маяковского со спектаклем «Старший сын» и актриса московского театра имени Пушкина Александра Урсуляк с моноспектаклем «Хорошие песни».

«Еще 20 лет назад меня поразил норильский зритель своей отзывчивостью, внимательностью, добрым отношением, чуткостью», — сказал один из участников проекта, народный артист России Игорь Костолевский.

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31 января 2024

В декабре Московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина привезет в Норильск спектакли «Шутники» и «Константин Райкин. Своим голосом».

«Театральные сезоны» созданы по инициативе и при поддержке компании «Норникель». Кроме спектаклей, они включают в себя лекции, семинары и творческую лабораторию.

«Нам очень хочется, чтобы в городах, где живут наши сотрудники, формировалась среда, которая развивает, обогащает духовно, заставляет думать», –- подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

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      Сергей Лютых
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