В самом северном театре мира выступили звезды российской сцены

В самом северном театре мира — Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского — стартовал новый проект «Театральные сезоны», передает корреспондент «Ленты.ру».
Для его открытия на Таймыр приехали актеры Московского академического театра имени Владимира Маяковского со спектаклем «Старший сын» и актриса московского театра имени Пушкина Александра Урсуляк с моноспектаклем «Хорошие песни».
«Еще 20 лет назад меня поразил норильский зритель своей отзывчивостью, внимательностью, добрым отношением, чуткостью», — сказал один из участников проекта, народный артист России Игорь Костолевский.
В декабре Московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина привезет в Норильск спектакли «Шутники» и «Константин Райкин. Своим голосом».
«Театральные сезоны» созданы по инициативе и при поддержке компании «Норникель». Кроме спектаклей, они включают в себя лекции, семинары и творческую лабораторию.
«Нам очень хочется, чтобы в городах, где живут наши сотрудники, формировалась среда, которая развивает, обогащает духовно, заставляет думать», –- подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.