Российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах

Shot: турист из России пропал на Гоа 6 декабря при странных обстоятельствах

46-летний турист из России Иван Ровейн пропал на Гоа 6 декабря при странных обстоятельствах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, предприниматель из Челябинска 1 декабря 2024 года полетел с друзьями в отпуск в Индию и не выходил на связь с момента пропажи. Друзья Ровейна предпринимали попытки поиска до истечения срока виз, 27 декабря в страну для поисков прилетел его сын с супругой.

По сведениям авторов канала, несколько местных жителей заявили, что якобы видели похожего россиянина в кафе неподалеку от места пропажи. К поискам Ровейна также подключилось посольство России в Индии.

Ранее в Грузии неизвестные напали на супругов из России, нападавшие объявлены в розыск. Инцидент произошел в селе Накра муниципалитета Местия.