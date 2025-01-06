Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:01, 6 января 2025Путешествия

Российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах

Shot: турист из России пропал на Гоа 6 декабря при странных обстоятельствах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

46-летний турист из России Иван Ровейн пропал на Гоа 6 декабря при странных обстоятельствах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, предприниматель из Челябинска 1 декабря 2024 года полетел с друзьями в отпуск в Индию и не выходил на связь с момента пропажи. Друзья Ровейна предпринимали попытки поиска до истечения срока виз, 27 декабря в страну для поисков прилетел его сын с супругой.

По сведениям авторов канала, несколько местных жителей заявили, что якобы видели похожего россиянина в кафе неподалеку от места пропажи. К поискам Ровейна также подключилось посольство России в Индии.

Ранее в Грузии неизвестные напали на супругов из России, нападавшие объявлены в розыск. Инцидент произошел в селе Накра муниципалитета Местия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

      Российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах

      Акции российских фармкомпаний взлетели на фоне вспышки метапневмовируса в Китае

      В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях со стороны Лукашенко

      На Западе указали на быстрое снижение запасов газа в Европе

      В Государственной Думе сочли Зеленского предателем единого русского народа

      МИД Ирана раскрыл детали договора с Россией

      Минобороны рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье

      В Курской области сбили украинскую ракету

      Бывший тренер сборной России оценил слова сравнившего журналистов с фашистами Ротенберга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше