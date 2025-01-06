В Грузии неизвестные напали на супругов из России

В Грузии неизвестные напали на супругов из России, нападавшие объявлены в розыск

В Грузии неизвестные напали на супругов из России, нападавшие объявлены в розыск. Об этом передает Interpressnews со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел в селе Накра муниципалитета Местия. Как передает Mtavari, неизвестные пытались изнасиловать женщину и попросили ее мужа выйти из машины, после чего открыли огонь и ранили мужчину.

Нападавшие увезли супруга в автомобиле, пытаясь скрыть следы преступления. В настоящий момент автомобиль обнаружен, однако гражданина России в нем не было, его текущее состояние неизвестно. По факту происшествия начато расследование по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее тайская газета Matichon назвала причину ДТП с российскими туристами в Таиланде. Сообщается, что за рулем транспортного средства находился 74-летний водитель.