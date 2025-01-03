Названа причина ДТП с российскими туристами в Таиланде

Matichon: отказ тормозов стал причиной ДТП с российскими туристами в Таиланде

У автобуса с россиянами, попавшего в аварию на въезде в Паттайю, отказали тормоза. Данную причину ДТП назвала тайская газета Matichon.

Сообщается, что за рулем транспортного средства находился 74-летний водитель. Перед пунктом въезда в Паттайю автобус набрал большую скорость, не смог затормозить и влетел сначала в бетонное ограждение, а затем во внедорожник.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде в четверг, 2 января.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что пострадавшие в результате аварии россияне живы, они находятся в больнице. По данным туроператора Anex, тайские партнеры находятся в контакте с врачами и российской страховой компанией.