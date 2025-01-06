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17:45, 6 января 2025Силовые структуры

Силовики задержали двоих поджигателей электричек в Подмосковье

В Подмосковье силовики задержали 2 юношей за попытку поджога электричек
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из полиции и УФСБ задержали двух юношей в возрасте 20 и 23 лет за попытку поджога электричек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии по Москве.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, молодые люди согласились поджечь электричку за более чем 150 тысяч рублей. Сначала они попытались сделать это в Лобне. Попытка оказалась неудачно, тогда юноши решили повторить преступление в Дмитрове, однако снова ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что силовики отследили поджигателей по камерам видеонаблюдения. Обещанный гонорар молодым людям не заплатили.

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