Собчак раскритиковала матерное интервью Зеленского

Собчак раскритиковала интервью Зеленского американскому блогеру Фридману

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала трехчасовое матерное интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал американскому блогеру Лексу Фридману. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак напомнила, что политик раньше неоднократно приезжал в РФ, работал на территории страны, снимался в отечественных фильмах, играл в КВН. При этом, заметила она, Зеленский не уважает «ни руководителя России, ни ее народ».

«Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит слово *****, комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель», — добавила журналистка.

Она также призвала Киев определиться, хочет ли он, чтобы Москва приехала на мирные переговоры или нет.

Ранее американский журналист Майкл Трейси назвал целью интервью Зеленского похвалу нового президента США Дональда Трампа. Он также счел, что интервью было банальным и не содержало реальных возражений ни по одному вопросу.