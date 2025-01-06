Американский журналист оценил интервью Зеленского

Американский журналист Трейси назвал целью интервью Зеленского похвалу Трампа

Американский журналист Майкл Трейси назвал целью интервью президента Украины Владимира Зеленского похвалу его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом Трейси написал на своей странице в соцсети X.

«Казалось, (интервью — прим. «Ленты.ру») было проведено лишь для того, чтобы Зеленский похвалил Трампа», — заявил он.

Трейси считает, что интервью было банальным и обобщенным и не содержало реальных возражений ни по одному вопросу.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии.

Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Трехчасовая запись выложена на YouTube-канале подкастера. Беседа велась на украинском и английском языках