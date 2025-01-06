Американский журналист оценил интервью Зеленского

Американский журналист Майкл Трейси назвал целью интервью президента Украины Владимира Зеленского похвалу его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом Трейси написал на своей странице в соцсети X.
«Казалось, (интервью — прим. «Ленты.ру») было проведено лишь для того, чтобы Зеленский похвалил Трампа», — заявил он.
Трейси считает, что интервью было банальным и обобщенным и не содержало реальных возражений ни по одному вопросу.
Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии.
Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Трехчасовая запись выложена на YouTube-канале подкастера. Беседа велась на украинском и английском языках