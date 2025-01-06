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17:29, 6 января 2025Бывший СССР

Американский журналист оценил интервью Зеленского

Американский журналист Трейси назвал целью интервью Зеленского похвалу Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский журналист Майкл Трейси назвал целью интервью президента Украины Владимира Зеленского похвалу его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом Трейси написал на своей странице в соцсети X.

«Казалось, (интервью — прим. «Ленты.ру») было проведено лишь для того, чтобы Зеленский похвалил Трампа», — заявил он.

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Трейси считает, что интервью было банальным и обобщенным и не содержало реальных возражений ни по одному вопросу.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью Зеленского агонией в последней стадии.

Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Трехчасовая запись выложена на YouTube-канале подкастера. Беседа велась на украинском и английском языках

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