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11:13, 6 января 2025Бывший СССР

Захарова обвинила Зеленского в коррупции и связях с «англосаксами» после его интервью

После интервью Зеленского Захарова обвинила его в коррупции и неонацизме
Виталий Кошечкин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и связях с «англосаксами» после его интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, интервью стало смесь неонацизма и терроризма. Некоторые заявления Зеленского свидетельствуют об укоренившихся коррупционных связях Киева с «англосаксами», считает представитель внешнеполитического ведомства.

После нового трехчасового интервью журналистка Диана Панченко назвала Зеленского жадным гоблином из серии романов о волшебнике Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.

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