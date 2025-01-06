Захарова обвинила Зеленского в коррупции и связях с «англосаксами» после его интервью

После интервью Зеленского Захарова обвинила его в коррупции и неонацизме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и связях с «англосаксами» после его интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, интервью стало смесь неонацизма и терроризма. Некоторые заявления Зеленского свидетельствуют об укоренившихся коррупционных связях Киева с «англосаксами», считает представитель внешнеполитического ведомства.

После нового трехчасового интервью журналистка Диана Панченко назвала Зеленского жадным гоблином из серии романов о волшебнике Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.