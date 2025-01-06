В ЛДПР назвали интервью Зеленского агонией в последней стадии

Трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману — агония в последней стадии. Об этом глава Комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что Зеленский предвидит свою скорую «прощальную гастроль», поэтому украинский лидер во время интервью начал «торговаться» и даже «пошел на шантаж». По мнению Слуцкого, Зеленский заслуживает презрения прежде всего со стороны народа Украины.
«Сам давно продавшись, он готов отдать Украину на полное растерзание западным ястребам. Полная моральная и интеллектуальная деградация», — написал парламентарий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Зеленского в коррупции и связях с «англосаксами» после его интервью.