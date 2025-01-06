«Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

Зеленский заявил о своем презрении к народу России

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Трехчасовая запись выложена на YouTube-канале подкастера.

Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им. Он объяснил, что якобы не хочет «давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке».

Украинский лидер также вспомнил, как в начале специальной военной операции (СВО) обратился к россиянам на русском, но его речь не возымела эффекта.

Так как эти люди глухие, я искренне их презираю Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.

Зеленский трижды выматерился в ходе интервью

В ходе интервью глава государства несколько раз позволил себе перейти на обсценную лексику. Так, он матом отреагировал на вопрос о Путине и роли Чечни в современной России. Он предположил, что российский лидер не любит входящие в состав РФ народы.

Также президент Украины нецензурно выругался, когда вспомнил про Будапештский меморандум. Он назвал документ, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, «просто бумажкой, на которую всем было *** [все равно]». Также Зеленский выматерился, указав на отказ стран Запада ввести превентивные санкции против России.

Зеленский порассуждал о возможности переговоров

Зеленский считает, что у нового главы Белого дома Дональда Трампа самый высокий уровень доверия среди украинцев. По его словам, жители Украины верят, что президент США «может поддержать Украину и остановить Россию». При этом он отказался от переговоров с Трампом и Путиным. Он отметил, что сначала хочет встретиться только с Трампом, а также сообщил о намерении привлечь к переговорам европейских политиков. «Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — подчеркнул он.

Кроме того, отметил он, Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности. «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал он. Вторым условием Зеленский назвал предоставление Киеву оружия, которое должно остаться в стране и после заключения перемирия. Он также подчеркнул, что Украине нужны четкие гарантии безопасности со стороны Запада, и только после этого можно будет заключить мир с Москвой.

Зеленский обратил внимание, что Украина получила лишь половину обещанных американскими властями денег. По его словам, Вашингтон должен был передать в общей сложности около 177 миллиардов, но половина этой суммы так и не дошла до Киева. «Первый вопрос — это коррупция? Второй вопрос — чья коррупция?» — высказался он.

Зеленский оценил влияние семьи на участие в будущих выборах

Зеленский ответил на вопрос Фридмана о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт, а также от конкретных людей. «Прежде всего — от моей семьи», — подчеркнул президент Украины. Пока что говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно, добавил он.

По итогам интервью Фридман поделился впечатлениями от беседы с президентом Украины. Он отметил, что разговор с главой государства был насыщенным и душевным. Блогер пояснил, что с помощью этого интервью он хотел «внести вклад в продвижение мира».