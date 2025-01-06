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00:24, 6 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал вызывающую доверие у украинцев персону

Зеленский заявил, что у Трампа самый высокий уровень доверия среди украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у нового главы Белого дома Дональда Трампа самый высокий уровень доверия среди украинцев. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

По его словам, жители Украины верят, что президент США «может поддержать Украину и остановить Россию».

В той же беседе украинский лидер отказался от переговоров с Трампом и главой России Владимиром Путиным «сразу втроем». Он отметил, что сначала хочет встретиться только с Трампом, а также сообщил о намерении привлечь к переговорам европейских политиков.

Также Зеленский признался, что хотел бы посетить инаугурацию Трампа 20 января. Однако, пояснил он, новый президент США напрямую не пригласил его в Вашингтон на мероприятие.

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