Зеленский назвал вызывающую доверие у украинцев персону

Зеленский заявил, что у Трампа самый высокий уровень доверия среди украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у нового главы Белого дома Дональда Трампа самый высокий уровень доверия среди украинцев. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

По его словам, жители Украины верят, что президент США «может поддержать Украину и остановить Россию».

В той же беседе украинский лидер отказался от переговоров с Трампом и главой России Владимиром Путиным «сразу втроем». Он отметил, что сначала хочет встретиться только с Трампом, а также сообщил о намерении привлечь к переговорам европейских политиков.

Также Зеленский признался, что хотел бы посетить инаугурацию Трампа 20 января. Однако, пояснил он, новый президент США напрямую не пригласил его в Вашингтон на мероприятие.