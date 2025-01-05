Зеленский высказался об отсутствии приглашения на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что хотел бы посетить инаугурацию Трампа, но его не пригласили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но его не пригласили. Такое признание он сделал в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

«Я бы хотел. (...) Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — сказал Зеленский.

В декабре Трамп сообщил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. При этом он отметил, что если украинский президент сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.