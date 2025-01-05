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23:58, 5 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об отсутствии приглашения на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что хотел бы посетить инаугурацию Трампа, но его не пригласили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но его не пригласили. Такое признание он сделал в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

«Я бы хотел. (...) Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — сказал Зеленский.

В декабре Трамп сообщил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. При этом он отметил, что если украинский президент сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.

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