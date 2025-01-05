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23:34, 5 января 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил отказ провести интервью на русском языке

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Путину и российскому народу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ провести интервью на русском языке. Причину он назвал в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

«Не хочу давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», — сказал он. Украинский лидер добавил, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.

Интервью длится более трех часов. Как отметил блогер в соцсети X, разговор велся на английском, украинском и русском языках.

Ранее сообщалось, что Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит.

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