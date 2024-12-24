Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

Блогер Лекс Фридман предложил Зеленскому провести интервью на русском языке

Американский блогер Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Он обратился к главе государства на своей странице в соцсети X.

По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит. При этом он уточнил, что интервью будет переведено на украинский и английский языки.

Фридман рассказал, что родился в Таджикистане, затем какое-то время жил в Киеве и Москве, после чего переехал в США, где находится уже почти тридцать лет.

Ранее украинская журналистка Диана Панченк заявила, что Зеленский опасается вести беседу с американским журналистом Такером Карлсоном.