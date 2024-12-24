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21:27, 24 декабря 2024Мир

Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

Блогер Лекс Фридман предложил Зеленскому провести интервью на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Американский блогер Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Он обратился к главе государства на своей странице в соцсети X.

По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит. При этом он уточнил, что интервью будет переведено на украинский и английский языки.

Фридман рассказал, что родился в Таджикистане, затем какое-то время жил в Киеве и Москве, после чего переехал в США, где находится уже почти тридцать лет.

Ранее украинская журналистка Диана Панченк заявила, что Зеленский опасается вести беседу с американским журналистом Такером Карлсоном.

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