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10:31, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Украинская журналистка заявила о страхе Зеленского давать интервью Карлсону

Украинская журналистка Панченко: Зеленский боится говорить о мире с Карлсоном
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается вести беседу с американским журналистом Такером Карлсоном. О страхе главы государства перед интервью она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский рад, что у вас не будет интервью. Потому что он боится говорить о мире», — прокомментировала Панченко пост Карлсона о том, что американские власти запретили президенту Украины давать ему интервью.

Журналистка также добавила, что украинский лидер «не получает никакой пользы от мира».

Ранее Карлсон заявил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью. По словам журналиста, вместо этого украинскому лидеру дали добро на общение с телеканалом CNN.

В апреле Карлсон рассказал, что обращался к Зеленскому с запросом о проведении интервью. Тогда, по словам журналиста, политик проигнорировал его предложения.

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