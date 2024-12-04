Украинская журналистка Панченко: Зеленский боится говорить о мире с Карлсоном

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается вести беседу с американским журналистом Такером Карлсоном. О страхе главы государства перед интервью она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский рад, что у вас не будет интервью. Потому что он боится говорить о мире», — прокомментировала Панченко пост Карлсона о том, что американские власти запретили президенту Украины давать ему интервью.

Журналистка также добавила, что украинский лидер «не получает никакой пользы от мира».

Ранее Карлсон заявил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью. По словам журналиста, вместо этого украинскому лидеру дали добро на общение с телеканалом CNN.

В апреле Карлсон рассказал, что обращался к Зеленскому с запросом о проведении интервью. Тогда, по словам журналиста, политик проигнорировал его предложения.