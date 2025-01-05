Американский блогер оценил интервью с Зеленским

Блогер Лекс Фридман назвал насыщенным и душевным интервью с Зеленским

Американский блогер Лекс Фридман поделился впечатлениями от интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что разговор с главой государства был насыщенным и душевным. По словам блогера, с помощью этого интервью он хотел «внести вклад в продвижение мира».

В ходе интервью Зеленский ответил на вопрос о возможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Он также озвучил условие согласия на прекращение огня и прокомментировал отказ Запада ввести превентивные санкции против России накануне спецоперации.