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23:42, 5 января 2025Интернет и СМИ

Американский блогер оценил интервью с Зеленским

Блогер Лекс Фридман назвал насыщенным и душевным интервью с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американский блогер Лекс Фридман поделился впечатлениями от интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что разговор с главой государства был насыщенным и душевным. По словам блогера, с помощью этого интервью он хотел «внести вклад в продвижение мира».

В ходе интервью Зеленский ответил на вопрос о возможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Он также озвучил условие согласия на прекращение огня и прокомментировал отказ Запада ввести превентивные санкции против России накануне спецоперации.

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