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23:57, 5 января 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о выдвижении на второй срок президентства

Зеленский назвал сложным вопросом планы на второй срок президентства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт и от людей. «Прежде всего — от моей семьи» , — подчеркнул президент Украины. По его мнению, говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о том, что он будет баллотироваться на второй срок, если он «сделает больше, чем может». «Еще больше? Это что?» — поинтересовался Дмитрук. При этом Зеленский отмечал, что еще не принял окончательное решение по данному вопросу.

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