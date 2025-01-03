В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому

Нардеп Дмитрук задал неудобный вопрос Зеленскому после слов о втором сроке

Народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о втором сроке. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Зеленский до этого в интервью сообщил, что пойдет на второй срок президента Украины, если он «сделает больше, чем может». «Еще больше? Это что?» — написал Дмитрук.

Президент Украины добавил тогда, что не принял окончательное решение о баллотировании на новый срок.

Ранее Дмитрук сообщил, что Киев понесет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. «Потери Украины колоссальные. (...) Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов (91 миллиард рублей — прим. «Ленты.ру») в год», — заявил нардеп.