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09:14, 3 января 2025Бывший СССР

В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому

Нардеп Дмитрук задал неудобный вопрос Зеленскому после слов о втором сроке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о втором сроке. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Зеленский до этого в интервью сообщил, что пойдет на второй срок президента Украины, если он «сделает больше, чем может». «Еще больше? Это что?» — написал Дмитрук.

Президент Украины добавил тогда, что не принял окончательное решение о баллотировании на новый срок.

Ранее Дмитрук сообщил, что Киев понесет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. «Потери Украины колоссальные. (...) Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов (91 миллиард рублей — прим. «Ленты.ру») в год», — заявил нардеп.

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