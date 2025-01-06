Зеленский выматерился во время разговора о Путине и чеченцах

Зеленский выматерился во время вопроса о Путине и чеченцах

Украинский лидер Владимир Зеленский матом отреагировал на вопрос о президенте России Владимире Путине. Такая реакция у него проскочила в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Он в нецензурной форме ответил блогеру о роли Чечни в современной России и об отношении Кремля к республике. Зеленский предположил, что Путин не любит входящие в состав РФ народы.

В той же беседе президент Украины нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума — «просто бумажки, на которую всем было ***». Также Зеленский выматерился, указав на отказ стран Запада ввести превентивные санкции против России.