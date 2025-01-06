Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 6 января 2025Экономика

Спрогнозированы изменения на рынке недвижимости в 2025 году

Эксперт по недвижимости Константинов: рынок недвижимости продолжит торможение
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рынок недвижимости в 2025 году, вероятно, продолжит торможение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости, основатель СТРОЙ.РФ Дмитрий Константинов. При этом жилье в аренду по-прежнему будет крайне востребовано.

«Если текущие тренды сохранятся, то рынок недвижимости продолжит плавное торможение в ожидании лучших времен. Ожидать массового падения цен на жилье не приходится — это не выгодно ни застройщикам, ни банкам, поскольку резко подешевевшие квартиры сразу обрушат банковский сектор из-за огромного количества ипотек, выданных в предыдущие годы», — объяснил эксперт.

Время изобилия для застройщиков, как считает Константинов, закончилось — им придется задуматься о повышении производительности и эффективности, о сокращении издержек.

Рынок аренды, по словам эксперта, наоборот, останется на подъеме. Особенно в крупных и промышленных городах за счет внутренней и внешней миграции.

«Рано или поздно наступит баланс: когда человек вновь задумается, снимать ли ему жилье или брать ипотеку — его зарплата позволит ему делать выбор. Но вряд ли это произойдет в 2025-ом году», — заключил Константинов.

Ранее в декабре эксперты рынка недвижимости сообщили, что в России стало меньше продаваться квартир в новостройках. Предложение этого типа жилья начало сокращаться по итогам октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      Спрогнозированы изменения на рынке недвижимости в 2025 году

      Западный журналист посетил Санкт-Петербург и восхитился одним зданием

      В США рассказали о российском «хладнокровном убийце»

      Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

      Назван самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников

      На Западе предупредили о наступлении опасных двух недель из-за Украины

      Байден рассказал о знакомстве с Путиным

      В США отреагировали на заявление России об ответе на удары ATACMS

      В США назвали «черных лебедей» 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше