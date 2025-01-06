Спрогнозированы изменения на рынке недвижимости в 2025 году

Эксперт по недвижимости Константинов: рынок недвижимости продолжит торможение

Рынок недвижимости в 2025 году, вероятно, продолжит торможение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости, основатель СТРОЙ.РФ Дмитрий Константинов. При этом жилье в аренду по-прежнему будет крайне востребовано.

«Если текущие тренды сохранятся, то рынок недвижимости продолжит плавное торможение в ожидании лучших времен. Ожидать массового падения цен на жилье не приходится — это не выгодно ни застройщикам, ни банкам, поскольку резко подешевевшие квартиры сразу обрушат банковский сектор из-за огромного количества ипотек, выданных в предыдущие годы», — объяснил эксперт.

Время изобилия для застройщиков, как считает Константинов, закончилось — им придется задуматься о повышении производительности и эффективности, о сокращении издержек.

Рынок аренды, по словам эксперта, наоборот, останется на подъеме. Особенно в крупных и промышленных городах за счет внутренней и внешней миграции.

«Рано или поздно наступит баланс: когда человек вновь задумается, снимать ли ему жилье или брать ипотеку — его зарплата позволит ему делать выбор. Но вряд ли это произойдет в 2025-ом году», — заключил Константинов.

Ранее в декабре эксперты рынка недвижимости сообщили, что в России стало меньше продаваться квартир в новостройках. Предложение этого типа жилья начало сокращаться по итогам октября 2024 года.