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23:59, 6 января 2025Культура

Стало известно о готовности Стивена Сигала выступить в Москве за 200 тысяч евро

Baza: Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве за 200 тысяч евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Стивен Сигал

Стивен Сигал. Фото: Joshua Lott / Reuters

Американский актер и продюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что готов выступить на корпоративе в Москве за 200 тысяч евро, сообщает Telegram-канал Baza.

«Примечательно, что о приезде Сигала нельзя никому рассказывать: запрещены любые упоминания в прессе и на телевидении, а также запись выступления», — говорится в сообщении Telegram-канала.

За требуемую сумму актер предлагает 50-минутное выступление с музыкальным ансамблем, в также две поздравительные речи в соответствии с заранее подготовленным текстом. Кроме того, Сигал согласится на пять совместных фотографий.

Уточняется, что заказчик должен предоставить актеру авиабилеты, транспортное средство для перемещения по городу, размещение в гостинице, а также питание на весь период пребывания. Кроме того, артист требует гарантировать охрану помещений и личную охрану.

Ранее Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Дональде Трампе. По его мнению, избранный президент Соединенных Штатов может помочь наладить отношения с РФ. Он указал, что действующий глава государства Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «не хотят иметь ничего общего с Россией ни в каком виде, ни в какой форме».

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