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07:32, 6 января 2025Мир

Стало известно о планах США смягчить санкции против Сирии

WSJ: США решили смягчить ограничения на поставки гумпомощи в Сирию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Erin Scott / Reuters

Власти США намерены смягчить ограничения на отправку гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее объявление будет сделано в понедельник, 6 января. Компании, поставляющие гуманитарные грузы, предоставляющие услуги по водо- и электроснабжению, освободят от необходимости получать особое разрешение американских властей на передачу груза. Однако есть условие — запрещено использовать поставки «не по назначению».

В статье отмечается, что Вашингтон проявляет осторожность и не отменяет все санкции против Сирии до тех пор, пока не станет ясным направление политики новых властей страны.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ будет оказывать финансовую помощь Сирии только в случае соблюдения новыми властями страны прав женщин и меньшинств.

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